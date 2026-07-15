Dan 10 años de prisión a tres maleantes por portar armas de alto calibre

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En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria contra tres personas de nacionalidad extranjera que participaron en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, aportó los elementos de prueba necesarios para que el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, impusiera una pena de 10 años cinco meses de prisión y el pago de una multa de 208 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de 22 mil 582 pesos 56 centavos contra Óscar "N", Wilder "N" y Gumercindo "N".

Los hechos refieren que en el tramo de terracería de la localidad El Garabatillo, perteneciente al municipio de Moctezuma, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron en el interior de una camioneta sin placas de circulación cuatro armas largas tipo carabina, calibre .223 mm con sistema de disparo semiautomático, todas con sus respectivos cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno.

En la camioneta viajaban los ahora sentenciados, quienes fueron detenidos y también les aseguraron en el asiento trasero de la unidad, otros cuatro cargadores para arma de fuego calibre .223 mm, abastecidos con 30 cartuchos del mismo calibre y 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

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