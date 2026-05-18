Camioneta de personal vuelca en la Matehuala
El accidente ocurrió la noche del domingo frente a la colonia Pavón; el chofer solo presentó golpes leves
Una camioneta de transporte de personal volcó la noche del domingo, alrededor de las 22:30 horas, sobre la carretera a Matehuala, frente a la colonia Pavón, en Soledad de Graciano Sánchez.
El conductor circulaba por los carriles centrales con dirección al Distribuidor Juárez, cuando al llegar a la altura de dicha colonia perdió el control hacia su derecha, impactó contra un poste metálico de alumbrado público y lo derribó.
La unidad continuó sin control hasta terminar volcada sobre su costado derecho.
De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta no trasladaba personal al momento del accidente; únicamente viajaba el chofer, quien resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado a un hospital.
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Peritos de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento del percance.
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Redacción
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