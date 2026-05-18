logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Fotogalería

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta de personal vuelca en la Matehuala

El accidente ocurrió la noche del domingo frente a la colonia Pavón; el chofer solo presentó golpes leves

Por Pulso Online

Mayo 18, 2026 07:20 a.m.
A
Camioneta de personal vuelca en la Matehuala

Una camioneta de transporte de personal volcó la noche del domingo, alrededor de las 22:30 horas, sobre la carretera a Matehuala, frente a la colonia Pavón, en Soledad de Graciano Sánchez.

El conductor circulaba por los carriles centrales con dirección al Distribuidor Juárez, cuando al llegar a la altura de dicha colonia perdió el control hacia su derecha, impactó contra un poste metálico de alumbrado público y lo derribó.

La unidad continuó sin control hasta terminar volcada sobre su costado derecho.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta no trasladaba personal al momento del accidente; únicamente viajaba el chofer, quien resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Peritos de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento del percance.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Camioneta de personal vuelca en la Matehuala
Camioneta de personal vuelca en la Matehuala

Camioneta de personal vuelca en la Matehuala

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió la noche del domingo frente a la colonia Pavón; el chofer solo presentó golpes leves

Mandan a seis delincuentes ante autoridades federales
Mandan a seis delincuentes ante autoridades federales

Mandan a seis delincuentes ante autoridades federales

SLP

Redacción

Camioneta derriba postes y causa apagón
Camioneta derriba postes y causa apagón

Camioneta derriba postes y causa apagón

SLP

Redacción

Circulaba a alta velocidad por la Privada Oro; tras el hecho, fue abandonada por los ocupantes

Cae abusador sexual de Axtla
Cae abusador sexual de Axtla

Cae abusador sexual de Axtla

SLP

Redacción

La víctima transitaba por una vereda de terracería en la localidad de Temalacaco