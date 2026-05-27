Capturan a presuntos vendedores de droga

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Un supuesto vendedor de droga fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes mediante la Base de Operaciones Mixta se realizaron operativos de seguridad en los municipios de Ahualulco y Mexquitic de Carmona, en éste municipio localizaron una pistola que estaba abandonada.

Los elementos estatales, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron recorridos en Ahualulco, en donde detectaron una camioneta pick up color blanco, de doble cabina, que era conducida en forma sospechosa por la carretera ´63.

Por tal motivo determinaron marcarle el alto a los ocupantes, el conductor dijo llamarse José de 29 años de edad, quien iba en compañía de un adolescente menor de edad.

En la inspección que se realizó, los agentes policiales les encontraron a los sujetos un total de 23 dosis de cristal que traían para su supuesta venta, por lo que ante esta evidencia procedieron a su detención y con todo y camioneta se les puso a disposición de la autoridad respectiva.

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Por otra parte, en Mexquitic de Carmona, durante recorridos de seguridad y vigilancia, as fuerzas operativas aseguraron un arma de fuego tipo revólver, misma que fue abandonada y que también se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para las indagaciones correspondientes, aunque en este caso no hubo detenidos.