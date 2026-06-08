Denuncian desaparición de comerciante en Huehuetlán
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HUEHUETLÁN.- En el municipio de Huehuetlán fue denunciada la desaparición de un comerciante; su familia teme por su integridad.
Desde la noche del sábado, la Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda para tratar de localizar a Wulfrano Oyarvide Aguilar, de 56 años de edad.
Se informó que la última vez que lo vieron fue el pasado 5 de junio, en su domicilio, y hasta el momento sus familiares no han podido contactarlo.
Wulfrano se dedica al comercio de frutas y verduras en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, frente a la gasolinera.
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Los familiares temen que haya sido víctima de algún delito, por esa razón interpusieron la denuncia formal y las autoridades realizan las acciones correspondientes para dar con su paradero. Se detalló que la última vez que lo vieron, el comerciante vestía playera y shorts, tenía el cabello blanco y portaba lentes graduados.
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