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Denuncian desaparición de comerciante en Huehuetlán

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian desaparición de comerciante en Huehuetlán
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      HUEHUETLÁN.- En el municipio de Huehuetlán fue denunciada la desaparición de un comerciante; su familia teme por su integridad.

      Desde la noche del sábado, la Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda para tratar de localizar a Wulfrano Oyarvide Aguilar, de 56 años de edad.

      Se informó que la última vez que lo vieron fue el pasado 5 de junio, en su domicilio, y hasta el momento sus familiares no han podido contactarlo.

      Wulfrano se dedica al comercio de frutas y verduras en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, frente a la gasolinera.

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      Los familiares temen que haya sido víctima de algún delito, por esa razón interpusieron la denuncia formal y las autoridades realizan las acciones correspondientes para dar con su paradero. Se detalló que la última vez que lo vieron, el comerciante vestía playera y shorts, tenía el cabello blanco y portaba lentes graduados.

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