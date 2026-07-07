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Seguridad

Detiene la Estatal a 39 infractores en un día

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Detiene la Estatal a 39 infractores en un día
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      Un total de 39 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas por la Guardia Civil Estatal (GCE). Esto, por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito contra la salud, por ataque peligroso, robo, daños, violencia familiar, lesiones y portación de arma prohibida.

      Como parte de las acciones operativas, los elementos estatales aseguraron 131.8 gramos de marihuana, 118 gramos de "cristal", seis dosis de "crack" y nueve dosis de cocaína. Además, recuperaron y aseguraron ocho vehículos, un arma de fuego y dos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      Las personas detenidas, así como la droga, los vehículos, el arma y los demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

      En su informe, la propia corporación reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de inteligencia, prevención y coordinación operativa con los tres órdenes de Gobierno para combatir la delincuencia.

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