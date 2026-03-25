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Detienen a 36 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

reporte de la GCE

Por Redacción

Marzo 25, 2026 08:15 a.m.
A
Detienen a 36 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

SAN LUIS POTOSÍ.– En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal realizó diversos operativos que derivaron en la detención de 36 personas, presuntamente relacionadas con distintos hechos delictivos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estas acciones forman parte de las labores permanentes de vigilancia y prevención que se mantienen en la entidad.

La dependencia estatal no detalló los delitos específicos ni las zonas donde se realizaron las detenciones.

Las autoridades reiteraron que los operativos buscan reforzar la seguridad y el orden público, e hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas.

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