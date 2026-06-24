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Detienen a cobradores que acosaban a víctimas

Por Redacción

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a cobradores que acosaban a víctimas
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de Gustavo "N" de 34 años y Luis "N" de 36, en la Unidad Habitacional Fidel Velázquez por su probable participación en el delito cobranza ilegítima.

      La intervención ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia en esta colonia cuando los oficiales fueron abordados por una mujer que solicitó su apoyo al manifestar temor por su integridad y la de su familiar, pues dos individuos la habrían amenazado para cobrar una deuda de su hermana.

      Siendo guiados por la afectada, los oficiales lograron observar a los señalados, a quienes abordaron para informales que había señalamientos a su persona que podrían incurrir en la comisión de un delito, por lo que de acuerdo al protocolo se les realizaría un inspección de rutina.

      Durante la entrevista, uno de los hombres manifestó ser de origen colombiano y trabajar junto con su compañero, en actividades de cobranza, encontrándoles en posesión de distintas tarjetas que usaban para realizar cobros.

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        Por estos hechos, y a petición de la afectada que solicitó resolver el asunto ante la autoridad correspondiente, ambos individuos fueron informados que serian detenidos por el delito de cobranza ilegítima, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con los indicios asegurados.

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