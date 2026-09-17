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Detienen a mujer y hombre por presunta violencia familiar

Ambos fueron señalados por agresiones durante conflictos familiares

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 07:44 a.m.
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Detienen a mujer y hombre por presunta violencia familiar
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      Soledad de Graciano Sánchez.- Dos personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, tras ser señaladas por su probable participación en hechos de violencia familiar registrados en distintos puntos del municipio.

       

      El primer caso ocurrió en la colonia La Lomita, donde agentes atendieron un reporte sobre una presunta agresión durante una discusión familiar. Una mujer señaló a su primo, Carlos "N", de 27 años, como quien presuntamente la habría agredido físicamente.

      En otro hecho, registrado en la colonia Praderas del Maurel, fue detenida Yolanda "N", de 66 años, luego de que un hombre de 65 años la señalara por una presunta agresión y manifestara su intención de proceder legalmente.

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      Ambas personas fueron trasladadas para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad que determinará su situación jurídica.

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