Detienen a objetivo prioritario con metanfetaminas en Soledad
El arresto ocurrió el 25 de diciembre en la colonia División del Norte
Un objetivo prioritario fue detenido el 25 de diciembre por posesión de metanfetaminas en la colonia División del Norte, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La detención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Municipal. El individuo cuenta con ocho detenciones previas y antecedentes penales, por lo que era considerado objetivo prioritario por las autoridades.
Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para continuar con el trámite legal correspondiente.
