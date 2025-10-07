Detienen a pareja con motocicleta hurtada

Como resultado de los trabajos enfocados en preservar la paz social entre la población, agentes de la Guardia Civil Estatal y del C5i2, reportaron la detención de dos personas vinculadas al robo de vehículo, además se aseguraron otras dos unidades en esta situación.

De esta forma, Carmen “N” de 23 años de edad y de Jorge “N” de 29 años, fueron detenidos luego de que se les asegurara una motocicleta marca Hero Hunk, color rojo con negro, modelo 2022, que tenía reporte de robo de la colonia Villa de los Cactus, al oriente de la zona metropolitana.

Por otra parte, en la comunidad de Los Gómez se recuperó una camioneta Nissan, tipo Pick Up, color verde, modelo 1993, que tenía reporte de robo de la colonia Ricardo B. Anaya.

A su vez, una motocicleta marca Yamaha, color azul, modelo 2021, fue recuperada en el municipio de Villa de Reyes, dicha unidad fue hurtada en días pasados en la delegación de La Pila, perteneciente a la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos y los vehículos asegurados fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se habrán de continuar las investigaciones, además las unidades se les regresarán a sus legítimos propietarios.