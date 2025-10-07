En La Pila, atrapan a presuntos “narcos”

Dos presuntos vendedores de droga detectados en la delegación La Pila, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, así como agentes federales, al ser sorprendidos con decenas de dosis de cristal en su poder, siendo remitidos ante la autoridad respectiva.

La corporación estatal informó sobre la detención de Javier “N” de 32 años y de Juan “N” de 22 años, quienes fueron detectados en La Pila en un operativo que se llevaba a cabo en la zona en conjunto con autoridades federales.

Los individuos adoptaron una actitud sospechosa e intentaron huir de los agentes, quienes pudieron interceptarlos y en una revisión pudieron encontrarles 63 dosis de metanfetaminas.

Con esta captura, derivada de trabajos de inteligencia, se inhibió su actividad criminal de venta de droga en zona, reafirmando el compromiso de los uniformados, de preservar la tranquilidad de la población.

A los dos detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y fueron cerificados por un médico legista, para luego ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les definiría su situación legal.