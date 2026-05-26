Empleados del RAN sufren aparatoso accidente

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HUEHUETLÁN.- Una camioneta en la que viajaban trabajadores del Gobierno Federal se salió del camino y volcó prácticamente en la puerta de una casa de la localidad El Limoncito.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes, sobre la carretera federal número 85, tramo Xolol-Tamazunchale.

Un funcionario adscrito al Registro Agrario Nacional (RAN), que viajaba desde la ciudad de San Luis Potosí hacia el municipio de Tampacán en una camioneta JAC gris, perdió el control del volante en una curva y se salió de la cinta asfáltica.

La unidad volcó y quedó dentro del patio de una casa, pero de manera milagrosa nadie resultó herido.

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Los trabajadores del Gobierno Federal iban al sur de la Huasteca para llevar a cabo una campaña de Registros y Trámites Sucesorios, pero no llegaron a su destino.