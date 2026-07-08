En 24 horas, realizan 39 detenciones de infractores
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Como resultado de operativos de seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo durante las últimas 24 horas a 39 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, además de asegurar droga, artefactos utilizados para obstaculizar la movilidad y otros indicios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Como parte de estas acciones, los elementos estatales aseguraron 889.1 gramos de marihuana, 92 dosis de "cristal" y 78 dosis de cocaína, evitando su venta en las calles; asimismo, decomisaron 13 artefactos conocidos como "ponchallantas" que le aseguraron a una mujer en el municipio de Ciudad Valles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, intensificando las labores de prevención y coordinación para contribuir a la paz social y evitar hechos delictivos.
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