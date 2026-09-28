En balacera, abate GCE a maleantes en Tamazunchale

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TAMAZUNCHALE.- Dos presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), ocurrido la mañana de este domingo en la carretera estatal Tamazunchale-Mecatlán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el hecho se originó luego de que se recibiera un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la presencia de personas armadas en esa zona.

Elementos de la GCE se movilizaron para atender el llamado y, al arribar al lugar, tuvieron contacto con un vehículo en el que se encontraban dos personas.

Según la versión oficial, los individuos realizaron detonaciones de arma de fuego contra los agentes estatales, quienes repelieron la agresión.

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Tras el intercambio de disparos, los dos presuntos agresores fueron abatidos. La corporación no reportó elementos lesionados.

Posteriormente, la zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La SSPC informó que la situación quedó bajo control y que elementos de la Guardia Civil Estatal mantienen presencia operativa en el sector.