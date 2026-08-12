Estrellan auto en pipa; una mujer lesionada
Paramédicos y Protección Civil de Villa de Pozos atendieron el reporte y la trasladaron
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Una persona lesionada, fue el saldo de un hecho de tránsito en lateral de la carretera 57, a la altura de la calle De Alvarado, cerca al Hotel Misión en Villa de Pozos.
El reporte fue cerca de la 01:00 de la tarde, donde el conductor de un automóvil Ford Fiesta de color blanco circulaba sobre carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez.
Al incorporarse al carril lateral pierde el control hacia su derecha para impactar en la parte posterior de un camión cisterna que se encontraba estacionado.
Al sitio acudieron paramédicos y la unidad de rescate de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes rescataron a una mujer con lesiones que ameritó su traslado para su atención médica.
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Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del suceso, para el deslinde de responsabilidades.
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