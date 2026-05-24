Encierran a sujeto por andar armado

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en Villa de Pozos a Julio "N", tras existir un mandamiento judicial en su contra por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las investigaciones en contra del señalado comenzaron tras hechos ocurridos en mayo del presente año, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) lo detuvieron en posesión de un arma blanca; sin embargo, logró obtener su libertad bajo caución en ese momento.

La FGE logró su captura luego de las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente contra Julio "N", por lo que elementos de la PDI establecieron la posible ubicación del imputado.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

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