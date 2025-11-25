logo pulso
Individuo se paseaba en una moto robada

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo se paseaba en una moto robada

En operativo de seguridad, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente; dicha acción se realizó en la colonia San Francisco.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un individuo que circulaba en una motocicleta sin casco protector, dándole alcance para indicarle la falta cometida al Reglamento de Seguridad Vial.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Israel “N” de 31 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que servidores públicos se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron tanto su estatus legal como el del vehículo en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca Vento Xplor, de color negro, contaba con reporte de robo vigente del 15 de octubre de 2025.

Enseguida se le hizo saber que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, para después seguir el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición junto con el objeto constitutivo de delito.

