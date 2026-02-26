Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

Sólo daños materiales se registraron en un choque de un vehículo contra objeto fijo en la Prolongación Salk, cerca a la colonia Joyas del Aguaje, al sur de la capital.

Los hechos se suscitaron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta de seguridad privada que circulaba sobre la prolongación, perdió el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.

Únicamente se registraron daños, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso.

