logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital

Por Redacción

Febrero 26, 2026 10:18 a.m.
A
Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

Sólo daños materiales se registraron en un choque de un vehículo contra objeto fijo en la Prolongación Salk, cerca a la colonia Joyas del Aguaje, al sur de la capital.

Los hechos se suscitaron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta de seguridad privada que circulaba sobre la prolongación, perdió el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.

Únicamente se registraron daños, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso.

LEA TAMBIÉN

Taxista resulta lesionado tras ser chocado por camioneta de seguridad privada

El conductor fue trasladado a recibir atención médica luego del impacto registrado en la colonia San Felipe

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk
Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

SLP

Redacción

Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital

Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos
Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

SLP

Huasteca Hoy

El conductor de una GMC intentó ingresar a una gasolinera y se atravesó al paso de la motocicleta

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Redacción

En el año recién terminado se documentaron un total de 178 asesinatos, frente a 306 registrados durante el 2024 en SLP, hubo una baja del 42%; del total 158 fueron hombres y en 20 casos mujeres

Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento
Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento

Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento

SLP

Redacción