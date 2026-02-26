Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk
Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital
Sólo daños materiales se registraron en un choque de un vehículo contra objeto fijo en la Prolongación Salk, cerca a la colonia Joyas del Aguaje, al sur de la capital.
Los hechos se suscitaron esta mañana, cuando el conductor de una camioneta de seguridad privada que circulaba sobre la prolongación, perdió el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.
Únicamente se registraron daños, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso.
Taxista resulta lesionado tras ser chocado por camioneta de seguridad privada
El conductor fue trasladado a recibir atención médica luego del impacto registrado en la colonia San Felipe
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk
Redacción
Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital
Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos
Huasteca Hoy
El conductor de una GMC intentó ingresar a una gasolinera y se atravesó al paso de la motocicleta
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad
Redacción
En el año recién terminado se documentaron un total de 178 asesinatos, frente a 306 registrados durante el 2024 en SLP, hubo una baja del 42%; del total 158 fueron hombres y en 20 casos mujeres