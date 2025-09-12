Estudiante en motoneta es arrollada por automóvil en Soledad

Una joven estudiante que viajaba en una motoneta resultó lesionada luego de ser arrollada por un vehículo Nissan March de color rojo, la noche del jueves en la avenida José de Gálvez y Villas del Potosí, en la colonia La Foresta.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando la estudiante fue impactada y cayó al pavimento. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y la trasladaron para su valoración médica.

Elementos de Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para el deslinde de responsabilidades.