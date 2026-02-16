Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños
El estallido por acumulación de gas ocurrió la noche del domingo
Una explosión por acumulación de gas se registró la noche del domingo en una lavandería ubicada sobre la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Los Aguilares, en el municipio de Villa de Pozos.
El estallido provocó daños materiales en viviendas cercanas, principalmente ruptura de vidrios y algunas afectaciones estructurales menores, de acuerdo con los primeros reportes.
Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos y la Guardia Civil Municipal, quienes realizaron labores de aseguramiento del área y verificación de riesgos.
No se reportaron personas lesionadas. Únicamente se brindó atención a habitantes que presentaron crisis nerviosa tras lo ocurrido.
Las autoridades continúan con la evaluación del inmueble y de las construcciones aledañas para descartar riesgos adicionales, mientras se determina el origen del incidente.
