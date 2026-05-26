logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece conductor en desigual choque

Se impactó contra el segundo remolque de un tráiler

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece conductor en desigual choque
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- Un hombre falleció luego de un choque entre un vehículo y un tráiler con doble remolque, en la carretera libre Valles-Tampico.

      La noche del domingo, los Bomberos Voluntarios de Tamuín atendieron el reporte de un accidente automovilístico sobre la carretera federal número 70, tramo Tamuín-Ciudad Valles, cerca del ejido La Fortaleza.

      Al llegar, encontraron un vehículo Volkswagen Jetta rojo, con placas de circulación de San Luis Potosí, totalmente destrozado, y afuera del vehículo se encontraba un hombre tirado, al parecer el conductor, al que intentaron auxiliar pero ya no tenía signos vitales.

      El ahora occiso fue identificado como Rodrigo Villanueva Rodríguez, tenía 26 años de edad, y vivía en el ejido Nuevo Tamuín.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su vehículo había colisionado contra un tráiler acoplado a dos remolques, parecido a los que cargan caña picada o naranja. Dicha unidad fue localizada abandonada metros adelante.

      Los dos vehículos quedaron fuera de la cinta asfáltica hasta el momento no se sabe cuál de los conductores invadió el carril, pero aparentemente el sedán impactó el segundo remolque del tráiler.

      La zona sería resguardada por oficiales de la Guardia Nacional, y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera
      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera

      Clausuran "La Bamba" y "Los Volcanes" tras balacera

      SLP

      Pulso Online

      Las Direcciones de Protección Civil y Comercio realizaron el cierre de los establecimientos

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio
      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor resultó ileso pese al aparatoso choque ocurrido cerca del fraccionamiento La Curva

      Muere conductor tras choque contra doble remolque
      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió sobre la carretera libre Valles-Tampico, cerca del ejido La Fortaleza

      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba
      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba

      Muere mujer en ataque armado afuera de "La Bamba"

      SLP

      Redacción

      Además hay otros tres heridos; la agresión ocurrió durante la madrugada frente al Mercado La Merced