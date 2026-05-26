Fallece conductor en desigual choque
Se impactó contra el segundo remolque de un tráiler
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TAMUÍN.- Un hombre falleció luego de un choque entre un vehículo y un tráiler con doble remolque, en la carretera libre Valles-Tampico.
La noche del domingo, los Bomberos Voluntarios de Tamuín atendieron el reporte de un accidente automovilístico sobre la carretera federal número 70, tramo Tamuín-Ciudad Valles, cerca del ejido La Fortaleza.
Al llegar, encontraron un vehículo Volkswagen Jetta rojo, con placas de circulación de San Luis Potosí, totalmente destrozado, y afuera del vehículo se encontraba un hombre tirado, al parecer el conductor, al que intentaron auxiliar pero ya no tenía signos vitales.
El ahora occiso fue identificado como Rodrigo Villanueva Rodríguez, tenía 26 años de edad, y vivía en el ejido Nuevo Tamuín.
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Su vehículo había colisionado contra un tráiler acoplado a dos remolques, parecido a los que cargan caña picada o naranja. Dicha unidad fue localizada abandonada metros adelante.
Los dos vehículos quedaron fuera de la cinta asfáltica hasta el momento no se sabe cuál de los conductores invadió el carril, pero aparentemente el sedán impactó el segundo remolque del tráiler.
La zona sería resguardada por oficiales de la Guardia Nacional, y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal.
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