Fallece peatón arrollado por auto "fantasma"

Un hombre fue arrollado y muerto por un vehículo desconocido que lo embistió cuando intentaba cruzar la carretera a Zacatecas, a la altura de la comunidad de Los López perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

El hecho tuvo lugar alrededor de las diez de la noche del domingo, cuando a las corporaciones de auxilio se reportó el atropellamiento de un peatón en el kilómetro 16+400 de la mencionada carretera.

Paramédicos de Mexquitic de Carmona se dirigieron al sitio, en donde prestaron atención al individuo que estaba tirado sobre el acotamiento y frente a un inmueble de la mencionada comunidad.

Sin embargo, se determinó que ya había perdido la vida víctima de los fuertes golpes que presentaba ante el atropellamiento y en el lugar ya se encontraban agentes de la Guardia Nacional tomando conocimiento del hecho asegurando el área.

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De momento no se tuvo información sobre el vehículo que arrolló al peatón ya que el conductor se dio a la fuga sin detenerse a auxiliarlo y se ignoran las características.

Familiares del ahora occiso llegaron al sitio y lo identificaron como José Rafael Quistián Coronado de 57 años de edad, con domicilio en la comunidad Los Coronado, perteneciente a Mexquitic de Carmona.

Personal de la Vicefiscalía Científica acudió a realizar el levantamiento del cuerpo y se ordenó su traslado al Servicio Médico Legista, en donde posteriormente fue entregado a los familiares para que le dieran la sepultura correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor responsable del percance y proceder de acuerdo a la ley.