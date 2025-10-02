logo pulso
Chocan vehículo y camioneta, deja daños materiales

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan vehículo y camioneta, deja daños materiales

CIUDAD VALLES.- El conductor de un automóvil habría omitido la luz roja de un semáforo y terminó chocando contra una camioneta; pese a que los daños materiales fueron cuantiosos, no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Toltecas, en el fraccionamiento Infonavit 1.

De acuerdo con testigos, un Volkswagen Jetta negro circulaba con dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia el Fraccionamiento Norte Residencial.

Al parecer, el conductor no respetó la señal del semáforo y chocó contra el costado derecho de una camioneta Ford Ranger, modelo atrasado, cuyo chofer realizaba la maniobra para incorporarse a la calle Toltecas.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente. Se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.

