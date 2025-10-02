Tres hombres detenidos por portación de arma prohibida

Como resultado de las acciones preventivas que buscan mantener la paz social, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida, uno de ellos también señalado por presunto robo. Los hechos ocurrieron en las colonias San Francisco, 21 de Marzo y Las Cruces.

En un recorrido de prevención sobre la Avenida Valentín Amador en la colonia San Francisco, agentes municipales fueron abordados por un ciudadano quien señaló a un individuo de haberlo amenazado y despojado de su bicicleta. Los oficiales tuvieron contacto con el señalado quien se identificó como Víctor “N” de 20 años, encontrándole un objeto punzocortante semejante a un cuchillo, así como la bicicleta mencionada en el reporte.

En más acciones, Elfego “N” de 37 años fue detectado por policías soledenses en la calle Francisco González Bocanegra en la colonia 21 de Marzo cuando comenzó a correr al notar la presencia de la autoridad. Fue alcanzado de inmediato, localizándole un utensilio de hoja metálica afilada similar a un cuchillo.

Por último, en el Bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí Oriente, a la altura de la colonia Las Cruces, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Brayan “N” de 21 años quien alteraba el orden público, descubriéndole un objeto afilado con características de un cuchillo.

A los tres se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida y, en el primer caso, también por presunto robo; además, se les leyeron los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal donde los certificó el Médico Legista, y posteriormente quedaron a disposición de la FGESLP.