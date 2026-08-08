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Fardero quiso surtir gratis su despensa en Aurrerá

En un carrito llevaba artículos de primera necesidad, botellas de vino y chocolates

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Fardero quiso surtir gratis su despensa en Aurrerá
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      Un sujeto que pretendió surtir gratis su despensa en una Bodega Aurrerá, fue detectado por los vigilantes quienes pidieron ayuda a agentes de la Policía Municipal para que lo detuvieran y se le remitió a la Fiscalía General del Estado con todo y el botín.

      Fue a través de un reporte del C4 Municipal, que se solicitó la presencia policial en la tienda con razón social Bodega Aurrerá ubicada en la calle Tomasa Estéves, donde personal de seguridad detectó a un presunto cliente que salió de las líneas de auto cobro sin pagar la totalidad de la mercancía. 

      Al detectar la situación, solicitaron el apoyo policial y durante la entrevista con el señalado, éste no mostró el ticket de compra de diversos artículos, que daban un total de 1 mil 157 pesos.

      Ante el señalamiento y la solicitud de la parte afectada, los agentes municipales procedieron con la detención de Fernando "N" de 47 años de edad. 

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      Enseguida se procedió con su canalización a Juzgado Cívico para la certificación médica correspondiente, y finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con la mercancía que pretendía llevarse, a fin de determinar su situación jurídica.

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