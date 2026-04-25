Fatal choque en la Valles-Rioverde; mueren tres

AQUISMÓN.- Un desigual choque ocurrido en la libre Valles-Rioverde, dejó como saldo tres personas sin vida; los vehículos involucrados fueron una pipa cargada con melaza y una camioneta particular.

El percance ocurrió este viernes por la tarde en el kilómetro 23 de la carretera federal número 70, cerca del ejido Santa Anita.

Un joven identificado como Jair Olvera de 23 años de edad, con domicilio en la colonia La Florida de Ciudad Valles, manejaba un tractocamión tipo cisterna, marca Kenworth, cargado con melaza. Salió del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, Tamasopo, y se dirigía a Ciudad Valles.

Pero en el trayecto colisionó contra una camioneta tipo pick up con caja californiana. Tras el impacto, ambas unidades cayeron hacia un desnivel, donde la pesada unidad quedó encima de la camioneta.

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Debido a la magnitud del choque, los ocupantes quedaron prensados entre los restos de los vehículos, los cuales terminaron completamente destrozados.

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Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al sistema de emergencias, movilizándose al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras para liberar a las víctimas.

Tras varios minutos de labores, confirmaron que el conductor de la pipa, así como un hombre y una mujer que viajaban en la camioneta, ya no contaban con signos vitales, debido a las múltiples lesiones sufridas.

Los ocupantes de la camioneta, hasta el momento no han sido identificados, aunque se presume que eran pareja.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Legista.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de las unidades siniestradas a una pensión, mientras continúan las investigaciones.