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Golpeó a su pareja y ya está tras las rejas

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Golpeó a su pareja y ya está tras las rejas
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      La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de su pareja.

      El mandato judicial fue ejecutado en el Barrio de Santiago de la capital potosina, donde fue localizado gracias al trabajo de inteligencia de los agentes investigadores y, en este lugar fue aprehendido Raúl "N".

      La orden fue librada por un Juez de Control, dentro de la causa penal correspondiente, por hechos en agravio de una mujer en febrero de 2025 en la colonia Las Ánimas en el municipio de Matehuala.

      Tras su aseguramiento, los agentes investigadores realizaron su inscripción al registro nacional de detención correspondiente y trasladaron al imputado para su certificación médica.

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      Posteriormente, el detenido fue ingresado al centro penitenciario estatal de la Delegación La Pila en San Luis Potosí, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para que continúe el procedimiento penal en su contra.

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