Hallan en "Chole" a seis personas con enervantes
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En presencia permanente de oficiales de la Guardia Civil Municipal (GCM) en calles y avenidas de Soledad, se llevó a cabo la detención y puesta a disposición ante la autoridad investigadora de cinco hombres y una mujer por la probable comisión del delitos contra la salud.
Durante recorridos de seguridad en la cabecera municipal, San Francisco y Primero de Mayo, oficiales detectaron a Alberto " N", de 34 años, Ernesto "N", de 42 años y Erika "N", de 44 años, quienes inicialmente cometían faltas administrativas en la vía pública, y al realizarles una inspección preventiva, les fueron localizadas dosis de la droga conocida como cristal.
Asimismo, derivado de un reporte ciudadano que alertó sobre personas consumiendo estupefacientes en la vía pública y alterando el orden público, oficiales acudieron a las colonias El Morro, Puerta Real y La Libertad, donde fueron detenidos Iván "N" de 25 años; Azael "N" de 20 años; Daniel "N" de 22 años, a quienes se les aseguró marihuana durante una inspección preventiva.
Después de informarles el motivo de su arresto, todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas, para determinar su situación legal.
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