Hallan en Villa de Ramos cuerpo de zacatecano

Las autoridades de Zacatecas informaron que ayer por la mañana les reportaron que en Villa de Ramos, San Luis Potosí, fue encontrado sin vida José Rodolfo Cárdenas, joven agricultor, de 22 años, quien desapareció hace una semana en la comunidad de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Este hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, y luego por la Fiscalía General de Justicia del Estado, al mencionar que la mañana de hoy recibieron la notificación del hallazgo por medio de una notificación de las autoridades potosinas.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía zacatecana se menciona que recibieron la noticia "mientras se llevaba a cabo un operativo conjunto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas", cuando las autoridades de San Luis Potosí les notificaron "sobre el hallazgo de un cuerpo en la comunidad de Los Hernández, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, lugar que está siendo intervenido por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y del cual acompaña la Fiscalía de Zacatecas".

En el comunicado se especifica que tras la denuncia presentada por sus familiares el pasado 22 de agosto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares inició las investigaciones acompañadas de diversos operativos de búsqueda en campo para dar con el paradero del joven.

La Fiscalía de Zacatecas asegura que se continuarán con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de este crimen y que reafirma su labor "de buscar a todas las personas reportadas como desaparecidas y de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos".