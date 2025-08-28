logo pulso
Individuo es vinculado a proceso por robo de infante

Se negaba a regresarla a sus padres argumentando que ya estaban casados

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo es vinculado a proceso por robo de infante

Por el delito de robo de infante suscitado en la capital potosina, fue vinculado a proceso Ángel “N”, tras la imputación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

El señalado, de 35 años de edad, presuntamente retuvo a una adolescente de 13 años en un domicilio de la avenida Ricardo B. Anaya por varios días, negándose a regresarla a sus padres y argumentando que ya estaban casados.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos realizó las acciones respectivas para detener al probable responsable y poner a salvo a la persona menor de edad.

Agentes fiscales llevaron ante un Juez a Ángel “N” y le imputaron el delito de robo de infante, dictándose primero la legalidad de su detención y posteriormente el auto de vinculación a proceso, otorgando tres meses para la investigación complementaria.

Además, el imputado fue sometido a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que lo mantendrá recluido en el centro penitenciario de la capital potosina.

