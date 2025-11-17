Hampones robaban tarimas de tienda Bodega Aurrerá
Dos sujetos que robaban tarimas de madera de una Bodega Aurrerá, pudieron ser capturados en flagrancia por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal que acudieron en base a un llamado de auxilio.
Los elementos policiales se presentaron en las calles Camino Real y Circuito Poniente, en la Unidad Ponciano Arriaga, en donde fueron detenidos Héctor N. de 26 años de edad y Jesús N. de 25 años de edad por intentar sustraer nueve tarimas de madera de la Bodega Aurrerá que se ubica en la carretera a Rioverde, cerca del lugar.
Los individuos fueron descubiertos por los mismos vigilantes de la tienda cuando se apoderaban de las tarimas del área de descarga, los cuales le hablaron a la policía y finalmente fueron detectados cuando ya se retiraban con el botín en su poder.
A los sujetos se les leyeron sus derechos que les asisten para enseguida quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les definirá su situación legal por el delito de robo.
