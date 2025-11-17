logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hampones robaban tarimas de tienda Bodega Aurrerá

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Hampones robaban tarimas de tienda Bodega Aurrerá

Dos sujetos que robaban tarimas de madera de una Bodega Aurrerá, pudieron ser capturados en flagrancia por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal que acudieron en base a un llamado de auxilio.

Los elementos policiales se presentaron en las calles Camino Real y Circuito Poniente, en la Unidad Ponciano Arriaga,  en donde fueron detenidos Héctor N. de 26 años de edad y Jesús N. de 25 años de edad por intentar sustraer nueve tarimas de madera de la  Bodega Aurrerá que se ubica en la carretera a Rioverde, cerca del lugar.

Los individuos fueron descubiertos por los mismos vigilantes de la tienda cuando se apoderaban de las tarimas del área de descarga, los cuales le hablaron a la policía y finalmente fueron detectados cuando ya se retiraban con el botín en su poder.

A los sujetos se les leyeron sus derechos que les asisten para enseguida quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les definirá su situación legal por el delito de robo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente
Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente

Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente

SLP

Redacción

Se trató de un matrimonio y sus dos hijas, el presunto responsable fue detenido

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario
Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

SLP

Redacción

El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto

Controlan incendio en cerro de Ahualulco
Controlan incendio en cerro de Ahualulco

Controlan incendio en cerro de Ahualulco

SLP

Redacción

Autobús choca contra camioneta de turismo
Autobús choca contra camioneta de turismo

Autobús choca contra camioneta de turismo

SLP

Redacción