Hombre muere tras caída de 100 metros en Joya Honda
El rescate del cuerpo fue complejo y prolongado debido a las condiciones del lugar y riesgos para el personal.
Un hombre que deambulaba este fin de semana en las inmediaciones del Área Natural Protegida (ANP) Joya Honda, en La Tinaja, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cayó al vacío de 100 metros de profundidad y murió.
Para recuperar el cadáver, personal especializado y rescatistas tardaron más de 10 horas en sacarlo del cráter, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Explicó que las labores de rescate comenzaron el pasado viernes en la tarde noche y se reactivaron el sábado por la mañana y concluyeron ese mismo día en la tarde.
Refirió que fue complejo recuperar el cuerpo de la víctima, debido a las condiciones del lugar porque representaban un riesgo para los encargados de la recuperación.
Complementó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del fallecimiento mediante Servicios Periciales, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
Del Cristo Rey en Joya Honda poco sabe gobierno de Soledad
Ni fecha del proyecto ni cifra de inversión tienen. Además, enfrentan un proceso legal
