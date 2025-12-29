Impacta camioneta en poste y deja sin luz varias colonias

El chofer de una camioneta Hilux se impactó contra un poste de energía eléctrica, lo que provocó la caída de un transformador y dejó sin suministro eléctrico a varias colonias del sector oriente de la ciudad.

Entre las zonas afectadas se encuentran B. Anaya, UPA 3ª Sección, Jardines de Oriente, Mayamil y Providencia, además de otros fraccionamientos aledaños, de acuerdo con reportes preliminares.

Tras el accidente, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para realizar labores de reparación y restablecimiento del servicio, trabajos que continuaban hasta las últimas horas.

Derivado del percance, las vialidades permanecen cerradas en el tramo comprendido entre avenida Colorines y Paseo de los Nardos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras concluyen las maniobras.

