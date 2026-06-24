Impacta carro contra contención en el Distribuidor

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Un automóvil que circulaba por el distribuidor Juárez sufrió fuertes daños materiales luego de impactarse contra el muro de contención, por suerte no hubo personas lesionadas aunque el tráfico en ese tramo se vio afectado.

El hecho tuvo lugar alrededor de las cinco de la mañana de este martes, en que el automóvil Chevrolet color blanco, circulaba inicialmente por la carretera a Matehuala de norte a sur.

Cuando ascendió al primer nivel del distribuidor, el conductor tomó el ramal hacia la carretera a México y fue entonces que perdió el control del volante a su derecha al entrar a la curva, chocando de esta forma contra el muro de contención de ese costado.

Luego de impacto, el carro siguió con su trayectoria errática y volvió a impactarse contra el muro, ahora del lado izquierdo, para finalmente quedar obstruyendo los carriles.

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Luego del percance, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y el automóvil participante fue enviado a una pensión particular para que se lleven a cabo las diligencias legales, por suerte no se reportaron personas lesionadas.