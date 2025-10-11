Incautan vehículos a criminales, en Matehuala

MATEHUALA.- En operativos de seguridad efectuados por agentes de la Guardia Civil Estatal, en el municipio de Matehuala, se recuperaron cinco vehículos con reporte de robo, además de asegurarse equipo táctico utilizado por delincuentes.

Tras el reporte canalizado desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), efectivos de la GCE se desplazaron hacia la localidad de San Miguel, sitio donde fueron ubicados un un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco, con placas de la Ciudad de México; una camioneta Toyota línea Highlander, con placas del Estado de México y una camioneta Mitsubishi, las tres con reporte de robo.

Asimismo, en un camino de terracería que conduce a la localidad de Santa Lucía, se aseguró un vehículo que posiblemente es parte del parque vehicular de un grupo de delincuentes, se trata de una unidad Toyota, color rojo, que tenía reporte de robo en el municipio de Matehuala.

Además, en la colonia La Dichosa, se aseguró una camioneta Ford, de procedencia extranjera, con un chaleco táctico en su interior, tres cargadores para arma larga, 21 cartuchos útiles y una radio frecuencia, además de varios artefactos metálicos manufacturados para dañar neumáticos.

Todas las unidades y objetos constitutivos de delito quedaron a disposición del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se proceda conforme a la ley.