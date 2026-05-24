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Incendio consume vivienda en Valles; familia resulta ilesa

Un fogón que se quedó encendido terminó quemando su cocina

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Incendio consume vivienda en Valles; familia resulta ilesa
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      CIUDAD VALLES.- Un descuido habría derivado en el incendio de una vivienda en la colonia La Diana; solo se reportaron pérdidas materiales.

      El sábado, poco después del mediodía, los elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la calle Sexta del sector mencionado, donde les reportaron el incendio de una casa.

      Al llegar, confirmaron la situación. El fuego se encontraba en la parte posterior, en un cuarto construido de madera y cartón que la familia usaba como cocina.

      Todo lo que había ahí ya había sido consumido; sin embargo, evitaron que las llamas siguieran propagándose.

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      De acuerdo con la información recabada, el incendio se debió a un descuido, pues la familia olvidó un fogón encendido.

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