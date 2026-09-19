Mujer es sentenciada por meter "tachas" al Penal

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Una mujer que pretendió meter pastillas sicotrópicas al penal de La Pila, fue sentenciada a más de cuatro años de prisión por parte de un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su plena responsabilidad.

Se trata de Norma N. quien intentó introducir al penal de 60 tabletas de clonazepam ocultas debajo de las plantillas de sus zapatos, por lo que obtuvo una sentencia condenatoria en su contra.

Después de aportar los elementos de prueba necesarios al juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado obtuvo una pena de cuatro años dos meses de prisión y el pago de una multa de 84 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a la cantidad de 9 mil 503 pesos 76 centavos.