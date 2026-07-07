Individuo amenaza con explotar su casa en Soledad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En respuesta a un auxilio ciudadano que solicitó la intervención de la autoridad en un domicilio de la colonia Privada Santa Fe, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Adrián "N", de 54 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar y delitos contra la salud.

La intervención derivó de la denuncia de una mujer que abordó a los oficiales que patrullaban la colonia, manifestando que su pareja la había agredido física y verbalmente, además de amenazarla.

También, señaló que el individuo habría abierto la válvula de un tanque de gas y presuntamente insinuaba que usaría un arma, por lo que temió por su integridad, huyó de su vivienda y solicitó el apoyo de la autoridad.

Posteriormente, los uniformados ingresaron a la vivienda y le realizaron una inspección preventiva al señalado, a quien se le encontró una bolsa con metanfetaminas. Asimismo, la víctima entregó voluntariamente una réplica de arma de fuego y un rifle calibre .22 que se encontraban en el domicilio, los cuales fueron asegurados como indicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conforme a los protocolos de actuación, Adrián "N" fue informado que sería trasladado a la comandancia para su certificación médica, para después ser puesto a disposición de la autoridad competente.