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Individuo amenaza con explotar su casa en Soledad

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Individuo amenaza con explotar su casa en Soledad
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      En respuesta a un auxilio ciudadano que solicitó la intervención de la autoridad en un domicilio de la colonia Privada Santa Fe, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Adrián "N", de 54 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar y delitos contra la salud. 

      La intervención derivó de la denuncia de una mujer que abordó a los oficiales que patrullaban la colonia, manifestando que su pareja la había agredido física y verbalmente, además de amenazarla. 

      También, señaló que el individuo habría abierto la válvula de un tanque de gas y presuntamente insinuaba que usaría un arma, por lo que temió por su integridad, huyó de su vivienda y solicitó el apoyo de la autoridad.

      Posteriormente, los uniformados ingresaron a la vivienda y le realizaron una inspección preventiva al señalado, a quien se le encontró una bolsa con metanfetaminas. Asimismo, la víctima entregó voluntariamente una réplica de arma de fuego y un rifle calibre .22 que se encontraban en el domicilio, los cuales fueron asegurados como indicios.

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      Conforme a los protocolos de actuación, Adrián "N" fue informado que sería trasladado a la comandancia para su certificación médica, para después ser puesto a disposición de la autoridad competente.

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