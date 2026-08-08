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Seguridad

Individuo apedreó la casa de su prima en la Progreso

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Individuo apedreó la casa de su prima en la Progreso
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      Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital realizaron la detención de un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, hecho registrado en la colonia Progreso, donde una mujer denunció haber sido agredida por el señalado al interior de su domicilio. 

      A través de un reporte canalizado por el C4 Municipal, los agentes municipales se dirigieron a una vivienda en la citada colonia, donde una mujer de 25 años, señaló a su primo como el responsable de causarle lesiones a ella y a sus hijos tras aventar piedras en el patio de la casa. Ante el temor a su integridad física, la mujer solicitó el apoyo y permitió el ingreso de los oficiales para detener al implicado, de nombre José Leonardo "N" de 36 años.

      Una vez asegurado, el señalado fue trasladado al área de Justicia Cívica para su certificación médica, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para determinar su situación legal.

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