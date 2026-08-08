Infractores enfrentan violencia familiar y hurto
Uno es señalado de agredir a su madre de 78 años, y el otro de robar alcohol
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En distintas acciones, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de la autoridad investigadora de Luis "N", de 51 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar; y de Félix "N", de 35 años, por el presunto delito de amenazas.
En una de las intervenciones, policías atendieron un reporte de violencia familiar en la colonia San Francisco 3a. Sección, donde una mujer de 78 años señaló a su hijo, identificado como Luis "N", de presuntamente agredirla física y verbalmente, además de causar daños en la puerta de la cocina de su domicilio.
Más tarde, los oficiales se trasladaron a la colonia San Lorenzo, donde la empleada una tienda de conveniencia reportó la presencia de un hombre agresivo que se le solicitó pagar una bebida que ocultaba entre sus pertenencias. De esta intervención fue detenido Félix "N", de 35 años, por el probable delito de amenazas.
De esta manera, todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
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