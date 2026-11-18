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Oficiales de la Guardia Municipal de la capital intervinieron en distintos casos de violencia familiar, en donde resultaron detenidas tres personas, señaladas de agresiones físicas y verbales hacia sus parejas.

En un primer hecho, los agentes municipales fueron solicitados en un domicilio del fraccionamiento Los Tules, ya que una mujer solicitaba la intervención policial, luego de que su pareja la golpeara en varias ocasiones en diversas partes del cuerpo.

Al arribo de los uniformados, la parte afectada indicó que no era la primera vez que sucedían las agresiones, por lo que era su deseo procederé contra Juan Ramon "N", de 37 años.

La segunda intervención se suscitó en la colonia Flores del Aguaje, donde una mujer indicó haber sido agredida físicamente por su pareja luego de una discusión; la mujer informó que temía por su integridad, por lo que era su deseo proceder legalmente contra Félix "N", de 51 años.

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La tercera detención se llevó a cabo en la colonia Torremolinos, donde una mujer fue señalada de agresiones verbales, además de causar daños en el domicilio de su pareja. La parte afectada indicó que, tras un desencuentro, la mujer comenzó a agredirlo verbalmente, y posteriormente rompió diversos muebles del domicilio, razón por la que se solicitó el apoyo policial para proceder contra Anallely "N", de 30 años.

Finalmente, en los tres casos, luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica de la SSPC, los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.