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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que, ante los hechos dados a conocer por la autoridad ministerial sobre la aprehensión de un elemento de la corporación municipal, se actuará con estricto apego a la ley y sin tolerar ni solapar conductas contrarias a los principios de la función policial y del servicio público.

En un comunicado, la SSPC señaló que la institución coadyuvará con la Policía de Investigación (PDI) en las diligencias que se requieran dentro del proceso que enfrenta el imputado.

Precisó que el elemento no ocupa un cargo de mando y que, al momento de su aprehensión, se encontraba fuera de servicio, toda vez que dejó de presentarse a laborar desde el pasado 31 de octubre, situación que fue documentada por la Dirección de Asuntos Internos.

La corporación reiteró que no habrá tolerancia ante actos que contravengan la legalidad y los principios institucionales. Toda conducta deberá asumir las consecuencias que correspondan conforme a derecho.

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