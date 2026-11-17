¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 26 personas fueron detenidas en distintos puntos de San Luis Potosí como resultado de los operativos del dispositivo Base de Operaciones Móviles Interinstitucionales (BOMI), realizados en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Los despliegues se mantienen en las cuatro regiones de la entidad y en la zona metropolitana, mediante acciones de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles hechos delictivos, con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de las próximas acciones, se implementará una estrategia de presencia territorial en colonias de San Luis Potosí, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez. Para ello, se incorporarán más patrullas y personal operativo que realizarán recorridos preventivos en zonas habitacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas actividades buscan ampliar la cobertura de vigilancia y prevenir la comisión de delitos, además de complementar los operativos interinstitucionales que se desarrollan en las cuatro regiones del estado.