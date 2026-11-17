Detienen a presuntas narcomenudistas en Ébano
Las detenidas, una originaria de Veracruz, quedaron a disposición de la autoridad para investigación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ÉBANO.- Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Ébano, luego de que les encontraran en su poder varias dosis de droga sintética.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenidas fueron identificadas como Belinda "N", de 48 años de edad, y Magdalena "N", de 42 años, esta última originaria del estado de Veracruz.
Durante las acciones de vigilancia del operativo denominado "Huasteca Segura", los agentes estatales les aseguraron un total de 78 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal", por lo que ambas quedaron bajo arresto ante su probable relación con actividades de narcomenudeo.
Posteriormente, las dos mujeres fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, junto con las sustancias aseguradas, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos
A reserva de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) publique las cifras consolidadas de incidencia delictiva a octubre, en Villa de Pozos el narcomenudeo de posesión simple y la violencia...
no te pierdas estas noticias
Detienen a presuntas narcomenudistas en Ébano
Huasteca Hoy
Las detenidas, una originaria de Veracruz, quedaron a disposición de la autoridad para investigación
Repartidores de aplicaciones móviles bloquean carretera 57
Iván Edmundo Rodríguez
Policía Vial implementa cierres anticipados y desvíos para mantener circulación en laterales
No se tolerarán conductas contrarias a la función policial: SSPC
Pulso Online
Tras la detención de uno de sus elementos, la corporación señaló que coadyuvará con la Policía de Investigación