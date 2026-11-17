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ÉBANO.- Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Ébano, luego de que les encontraran en su poder varias dosis de droga sintética.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenidas fueron identificadas como Belinda "N", de 48 años de edad, y Magdalena "N", de 42 años, esta última originaria del estado de Veracruz.

Durante las acciones de vigilancia del operativo denominado "Huasteca Segura", los agentes estatales les aseguraron un total de 78 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal", por lo que ambas quedaron bajo arresto ante su probable relación con actividades de narcomenudeo.

Posteriormente, las dos mujeres fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, junto con las sustancias aseguradas, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

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