Investiga FGE presunto feminicidio en colonia Satélite

Autoridades confirman el asesinato de una mujer en la calle República de Uruguay

Por Redacción

Enero 12, 2026 10:28 a.m.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició una carpeta de investigación por hechos registrados en la colonia Satélite de la capital potosina, conforme al protocolo de feminicidio.

Los acontecimientos se reportaron en la calle República de Uruguay, donde elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a un domicilio y confirmaron el fallecimiento de una mujer, motivo por el cual, solicitaron la intervención de Servicios Periciales.

Personal de la FGESLP realizó el procesamiento del lugar y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar la causa del deceso.

"Agentes de la PDI continuarán con las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido durante las primeras horas del 12 de enero de 2026 y establecer la identidad de quién o quienes pudieran resultar responsables", detalló la FGE. 

Autoridades confirman el asesinato de una mujer en la calle República de Uruguay

