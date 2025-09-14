logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Jornalero es detenido por violencia familiar

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Filiberto “N”, probable partícipe del delito de violencia familiar.

Lo anterior deriva de hechos ocurridos entre agosto de 2024 y mayo de 2025 en un domicilio de la localidad La Brecha de Tanzozob, en el municipio de Aquismón, donde la víctima, una mujer de identidad reservada, fue presuntamente amedrentada por el señalado, quien la agredió de forma verbal y física, llevando a cabo el ilícito mencionado.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Quinta del ente procurador de justicia integraron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue presentada ante un Juez de control que obsequió la orden de aprehensión en contra del señalado.

Por lo cual, elementos de la PDI iniciaron la búsqueda de Filiberto “N”, siendo localizado en calles de la misma localidad donde se registraron los hechos. En el lugar, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, se le informaron sus derechos y se le condujo para una valoración médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, el señalado fue trasladado a un centro estatal de reinserción social, donde quedó recluido a la espera de la audiencia inicial, en la que el personal litigador realizará la imputación correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niño es echado a la calle por su madre
Niño es echado a la calle por su madre

Niño es echado a la calle por su madre

SLP

Redacción

Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad
Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad

Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad

SLP

Redacción

Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio
Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

SLP

Redacción

Hace unos días en Villa de Arriaga apuñaló a la víctima hasta causarle la muerte

Apresan a individuo por atropellar a su rival
Apresan a individuo por atropellar a su rival

Apresan a individuo por atropellar a su rival

SLP

Redacción