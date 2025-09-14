Jornalero es detenido por violencia familiar

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Filiberto “N”, probable partícipe del delito de violencia familiar.

Lo anterior deriva de hechos ocurridos entre agosto de 2024 y mayo de 2025 en un domicilio de la localidad La Brecha de Tanzozob, en el municipio de Aquismón, donde la víctima, una mujer de identidad reservada, fue presuntamente amedrentada por el señalado, quien la agredió de forma verbal y física, llevando a cabo el ilícito mencionado.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Quinta del ente procurador de justicia integraron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue presentada ante un Juez de control que obsequió la orden de aprehensión en contra del señalado.

Por lo cual, elementos de la PDI iniciaron la búsqueda de Filiberto “N”, siendo localizado en calles de la misma localidad donde se registraron los hechos. En el lugar, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, se le informaron sus derechos y se le condujo para una valoración médica.

Posteriormente, el señalado fue trasladado a un centro estatal de reinserción social, donde quedó recluido a la espera de la audiencia inicial, en la que el personal litigador realizará la imputación correspondiente.