Ladrón se metió por la fuerza a domicilio
Oficiales de la Guardia Civil Soledad detuvieron a un masculino en la colonia Cactus, por intento de robo en el interior de un domicilio.
Trasladándose al sitio sobre la calle Desierto de Sáhara en la colonia Cactus, los agentes municipales atendieron un reporte por un posible allanamiento e intento de robo en el interior de un domicilio, asegurando a quien se identifico como Brayan "N" de 30 años.
De acuerdo con los hechos, al arribar al sitio una mujer de 41 años refirió que este hombre habría tocado a su puerta y al abrir la empujó para entrar por la fuerza a su domicilio, amenazándola si no le entregaba dinero.
Ante esto, la afectada también solicitó el apoyo de sus vecinos, quienes acudieron también a su auxilio.
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Luego de su detención, Brayan "N" quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal.
En el informe de los hechos, la Guardia soledense, finalmente, refrendó su "compromiso de atender de manera inmediata y con cercanía cada denuncia o reporte".
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