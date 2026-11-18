¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En la zona Centro, un sujeto fue detenido tras ser señalado por arrancarle del cuello una cadena de oro a una mujer. El implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Fueron agentes de Guardia Municipal de la capital quienes efectuaron la detención de un hombre señalado de robo a una transeúnte en una calle de la zona referida. La víctima indicó que el hombre le había arrancado del cuello una cadena de oro, por lo que los oficiales de inmediato lo lograron ubicar y procedieron a arrestarlo.

De acuerdo con el reporte de la corporación, oficiales municipales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante centro, cuando notaron que una mujer les solicitaba auxilio, indicando que un hombre que corría a unos metros de distancia, le había arrancado una cadena de oro del cuello, por lo que rápidamente los agentes municipales iniciaron una persecución.

El implicado intentó abordar un taxi, pero los oficiales lo impidieron y realizaron la detención de quien se identificó como Israel Omar "N" de 38 años, quien finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí