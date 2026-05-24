Lo aprehendieron por agredir a su abuelo

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TANCANHUITZ.- Policías investigadores detuvieron a un hombre que estaba denunciado por dar malos tratos a su abuelo.

Daniel "N" fue detenido en el municipio de Tancanhuitz, en cumplimiento a una orden de aprehensión como probable responsable del delito de violencia familiar agravada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que las investigaciones comenzaron tras una denuncia presentada en la Delegación Quinta, donde se informó que, en septiembre de 2025, la víctima se encontraba en su domicilio en la localidad de Jópoymom Primera Sección, cuando arribó su nieto y presumiblemente comenzó a agredirlo.

La dependencia desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente contra el señalado.

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Derivado de lo anterior, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión contra Daniel "N" en calles de la localidad de Xolol Bethania, dentro de la misma demarcación.

Tras informarle sobre el ordenamiento judicial en su contra y sus derechos constitucionales, el detenido fue trasladado para una valoración médica y su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones. Posteriormente, fue internado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde aguardará su audiencia.