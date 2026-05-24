Lo vinculan luego de atacar a su hermana

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Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvieron la vinculación a proceso de Juan Humberto "N", señalado por el delito de violencia familiar, en hechos ocurridos en Axtla de Terrazas.

Luego de que el imputado hubiera agredido a su hermana en la localidad de Temalacaco, personal de la Delegación Cuarta de la FGE inició las indagatorias en este caso tras recibir una denuncia por probables hechos con apariencia del delito de violencia familiar.

La fiscalía desarrolló las investigaciones con las que un Juez de Control libró la orden de aprehensión correspondiente, misma que permitió la captura de Juan Humberto "N", quien quedó a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, personal fiscal realizó la formulación de la imputación, presentó datos de prueba para obtener la vinculación a proceso y solicitó la prisión preventiva justificada para el señalado, medidas que fueron aprobadas por el Juez de Control.

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Asimismo, se determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el cual el imputado permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale.